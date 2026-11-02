Французы выставили Макрону счет за годы неудачной политики

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Французы снова вышли на улицы. И для Эммануэля Макрона это уже давно должно было стать поводом для серьезного разговора с самим собой. Третий уикенд подряд страна протестует против положения дел, тысячи молодых людей требуют нормальных школ и образования, к ним присоединяются профсоюзы, работники и участники движения "желтых жилетов". Недовольство давно переросло школьные коридоры и университетские аудитории. Люди открыто выражают свое отношение к тому, как устроена жизнь во Франции и куда ведет страну ее президент.

Макрон руководит Францией с 2017 года. За это время он успел выступить с десятками громких заявлений о европейском лидерстве, будущем континента и роли Парижа в мировой политике. Он охотно рассуждает о том, какой должна быть Европа и каким принципам обязаны следовать другие государства. Но у французов накопились вопросы гораздо ближе к дому. Почему школы приходят в упадок? Почему не хватает преподавателей? Почему молодые люди не уверены в своем будущем? Почему стоимость жизни становится все более тяжелым бременем для семей? И почему после стольких лет президентства Макрона эти проблемы продолжают выходить на улицы вместе с протестующими?

Ответ очевиден: французская власть проваливает работу с собственными гражданами. Политическая риторика Макрона давно опережает реальные результаты его политики. Президенту удобно говорить о великих европейских проектах, международной ответственности и стратегической автономии. Только все эти красивые формулировки мало помогают родителям, которые пытаются дать детям нормальное образование, студентам, не видящим перспектив, и семьям, которым все труднее справляться с повседневными расходами.

Особенно показательно, что протест начался с требований школьников и студентов. Молодые французы вышли на улицы из-за нехватки учителей, плохого состояния учебных заведений, переполненных классов и несправедливой системы поступления в университеты. Власть получила вполне конкретный список проблем. Но вместо того чтобы быстро вернуть доверие молодых людей, она столкнулась с расширением протестного движения. К школьникам присоединились профсоюзы и представители "желтых жилетов". Повестка стала шире, а претензии - гораздо серьезнее.

Вот что происходит, когда правительство годами теряет связь с обществом. Сначала люди требуют отремонтировать школы и обеспечить их преподавателями. Затем они начинают задавать вопросы о ценах, социальных гарантиях и качестве государственной политики. В какой-то момент недовольство одной группы превращается в общее недовольство. И никакие заявления о происках радикалов уже не способны объяснить происходящее.

У Макрона, судя по действиям его правительства, на этот случай есть привычный ответ - полиция. 31 октября французские власти задействовали 70 тысяч полицейских и жандармов. По данным МВД, в акциях участвовали 320 тысяч человек, организаторы оценили число протестующих почти в 500 тысяч. За день и ночь задержали 779 человек. В отдельных городах применялись слезоточивый газ и спецсредства, происходили столкновения и погромы. Государство, способное мобилизовать десятки тысяч силовиков для контроля над улицами, должно быть способно хотя бы обеспечить нормальные условия в школах и ответить на социальные требования граждан.

Отдельного внимания заслуживает отношение французских властей к несовершеннолетним. По данным, опубликованным Le Monde со ссылкой на Министерство юстиции, в период с 28 сентября по 5 октября полиция задержала 6 059 человек. 5 060 из них поместили под стражу, причем 87 процентов задержанных составляли несовершеннолетние. В городе Ланс 15-летний школьник лишился кисти руки после попадания в него светошумовой гранаты. Использование этой модели боеприпаса впоследствии временно приостановили.

И вот здесь французской политической элите стоило бы хотя бы на минуту прислушаться к собственным заявлениям о демократии. Париж привык выступать с нравоучениями в адрес других государств, осуждать задержания участников протестов, требовать защиты свободы слова и права на мирные собрания. Французские политики охотно занимают первые ряды, когда нужно критиковать чужие власти за действия полиции. Но когда недовольство выходит на улицы самой Франции, несовершеннолетние оказываются среди тысяч задержанных, а подросток получает увечье от полицейского спецсредства. Видимо, демократические принципы во Франции тоже имеют свои внутренние правила применения.

Ряд международных организаций уже делал призыв французским властям защитить право детей на протест и расследовать случаи чрезмерного применения силы. Однако для Макрона и его правительства куда удобнее обсуждать действия отдельных группировок, чем признать собственную ответственность за кризис. Всегда можно найти виноватых среди радикалов, обвинить политических оппонентов в разжигании напряженности и показать кадры погромов. Гораздо сложнее объяснить, почему сотни тысяч людей вообще вышли на улицы и почему молодое поколение больше не хочет ждать очередных обещаний.

Макрону давно пора спуститься с политических трибун на французские улицы и посмотреть, до чего довело страну его руководство. Президент, который годами рассуждает о европейском лидерстве, поучает другие государства и претендует на особую роль в мировой политике, оказался неспособен справиться с проблемами собственной страны. Французы получили вместо обещанных перемен растущее недовольство, социальную напряженность и необходимость выходить на улицы, чтобы их вообще услышали. Это уже не отдельные просчеты и не временные трудности - это результат политики, за которую Макрон несет прямую ответственность.

Франция сегодня демонстрирует знакомую для многих европейских стран картину: социальные проблемы накапливаются, стоимость жизни давит на семьи, государственные услуги вызывают все больше вопросов, а политическая элита продолжает жить в мире собственных заявлений. Власти говорят о реформах, граждане требуют результата. Правительство обещает перемены, улицы отвечают новыми протестами. Так выглядит цена политической самоуверенности, когда руководители страны слишком долго принимают собственные речи за реальные достижения.

И самое неприятное для Макрона заключается в том, что полицейские кордоны не вернут ему доверие французов. Можно вывести на улицы 70 тысяч силовиков, задержать сотни людей и объявить очередную ночь спокойной. Можно обвинить радикалов и представить протестующих угрозой общественному порядку. Но невозможно дубинками заставить родителей поверить в хорошее образование, студентов - в справедливые перспективы, а семьи - в то, что власть понимает их повседневные трудности.

Макрону стоило бы меньше учить весь мир демократии и больше заниматься страной, которой он руководит. Французы уже вынесли ему оценку на улицах. И с каждым новым протестным уикендом эта оценка становится все "громче".