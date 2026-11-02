В Казахстане задержали 10 человек за попытку госпереворота - ВИДЕО

10 человек задержаны за попытку госпереворота в г. Атырау на западе Казахстана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Комитете Нацбезопасности.

Фигурантов также подозревают в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни. У обвиняемых нашли оружие, наркотики и религиозную литературу - ранее некоторые из них были судимы за терроризм.

Ведомство также закрыло три подпольных учебных центра для детей и подростков в Атырау.