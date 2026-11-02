https://news.day.az/world/1871447.html В Казахстане задержали 10 человек за попытку госпереворота - ВИДЕО 10 человек задержаны за попытку госпереворота в г. Атырау на западе Казахстана. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Комитете Нацбезопасности. Фигурантов также подозревают в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни.
В Казахстане задержали 10 человек за попытку госпереворота - ВИДЕО
10 человек задержаны за попытку госпереворота в г. Атырау на западе Казахстана.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Комитете Нацбезопасности.
Фигурантов также подозревают в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни. У обвиняемых нашли оружие, наркотики и религиозную литературу - ранее некоторые из них были судимы за терроризм.
Ведомство также закрыло три подпольных учебных центра для детей и подростков в Атырау.
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