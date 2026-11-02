В Бакинском порту появится интермодальный грузовой терминал - ФОТО

Подписан документ о сотрудничестве в рамках создания интермодального грузового терминала в Бакинском порту.

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Отмечается, что в ходе визита в Казахстан делегация во главе с исполнительным директором AZCON Holding Шахином Бабаевым провела встречу с делегацией во главе с председателем правления Национального фонда благосостояния "Самрук-Казына" Нурланом Жакуповым.

По информации AZCON Holding, в ходе встречи были подписаны 2 документа, направленных на развитие транспортно-логистического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном.

Первый документ - соглашение о сотрудничестве между Азербайджанским транспортно-коммуникационным холдингом (AZCON) и Национальным фондом благосостояния Казахстана "Самрук-Казына", определяющее основные направления стратегического сотрудничества по созданию транскаспийской паромной системы нового поколения "Каспийский мост" (Super Ferry).

Проект предусматривает организацию регулярных грузоперевозок между портами Алят и Курык с использованием современных паромов большой вместимости, развитие специализированных терминалов и формирование единой транспортно-логистической системы. Основными целями проекта являются сокращение времени, затрачиваемого на морскую переправу и портовые операции, повышение надежности перевозок и укрепление конкурентоспособности Среднего коридора. Реализация проекта будет способствовать укреплению транспортных связей в Каспийском бассейне и созданию более устойчивых логистических возможностей для международных грузопотоков.

Документ, определяющий основные условия сотрудничества в рамках создания интермодального грузового терминала на территории Бакинского международного морского порта, подписан между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), входящим в AZCON Holding, и АО "Қазақстан темір жолы" (Казахстанские железные дороги).

Создание нового терминала будет способствовать привлечению контейнерных и других грузов, усилению интеграции портовых и железнодорожных операций, а также повышению эффективности перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Среднему коридору).

В рамках проекта предусматривается создание совместного предприятия, которое будет осуществлять операционную и коммерческую деятельность терминала. На следующем этапе планируется уточнить инвестиционную модель и условия финансирования на основе технико-экономических показателей проекта.

В ходе встречи также состоялся обмен опытом в области корпоративного управления и координации деятельности портфельных компаний. Были обсуждены возможности сотрудничества в рамках развития Среднего коридора, а также проведения дноуглубительных работ и реализации проектов морской инфраструктуры.