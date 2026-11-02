Иран нацелен на укрепление отношений со странами ЦА и Южного Кавказа

В рамках политики добрососедства отношения Ирана со странами Центральной Азии и Южного Кавказа постепенно развиваются в сторону укрепления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по информации Министерства иностранных дел Ирана, об этом заявил официальный представитель МИД Исмаил Багаи на пресс-конференции в Тегеране в понедельник.

"Развитие отношений с соседними странами является стратегическим приоритетом Ирана. Соседние страны представляют собой одно из геополитических преимуществ нашей страны", - заявил он.

Багаи добавил, что в рамках визита министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Аракчи в Туркменистан его сопровождают представители экономического сектора, в частности нефтяной отрасли.

"Иран поддерживает развивающиеся отношения с Туркменистаном. В ходе визита Аракчи в Туркменистан состоятся переговоры по различным направлениям, включая экономику, торговлю и энергетику. Результаты этого визита могут способствовать расширению экономического взаимодействия между двумя странами", - подчеркнул он.

Отметим, что 2 ноября министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи прибыл с визитом в Туркменистан.