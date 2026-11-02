В Азербайджане арестовали чиновника по обвинению во взяточничестве

В Азербайджане директор регионального лесохозяйственного центра арестован по обвинению в получении взяток.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На основании информации, поступившей из Министерства экологии и природных ресурсов о противоправных действиях должностных лиц ведомства, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре провело расследование, по результатам которого было возбуждено уголовное дело.

В ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий установлены обоснованные подозрения в том, что Физули Мамедов, занимавший в 2025-2026 годах должность директора Регионального лесохозяйственного центра №7 Службы развития лесов министерства, вступил в преступный сговор с лесником Видади Аскеровым.

По версии следствия, они неоднократно получали взятки в различных размерах за предоставление в аренду земельных участков на территории лесного фонда.

На основании собранных доказательств Ф. Мамедову и В. Аскерову предъявлены обвинения по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса Азербайджана (неоднократное получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

По решению суда в отношении Ф. Мамедова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении В. Аскерова - домашний арест с дополнительным отстранением от должности.

По уголовному делу продолжаются необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия. Принимаются меры для установления всех обстоятельств противоправных действий и привлечения к уголовной ответственности других причастных лиц.