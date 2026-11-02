Назван объем нефтяных запасов Азербайджана

По объему запасов нефти, по состоянию на 31 декабря 2025 года, Азербайджан занимает третье место в регионе России и стран Центральной Азии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в докладе итальянской энергетической компании Eni.

Согласно оценкам Eni, запасы нефти Азербайджана за отчетный период составили 6,95 млрд баррелей, не изменившись с 2015 года. Первое место в регионе занимает Россия с показателем 107,799 млрд баррелей, за ней следует Казахстан с 29,799 млрд баррелей.

В мировом рейтинге лидером по объему доказанных запасов нефти является Венесуэла с 303,701 млрд баррелей. Второе место занимает Саудовская Аравия с 267,2 млрд баррелей, третье - Иран с 208,6 млрд баррелей.

"В 2025 году на нефтяном рынке сохранялись неопределенность и волатильность, обусловленные главным образом усилением геополитической напряженности, которая существенно влияла на рыночную конъюнктуру", - отмечает Eni.

По данным компании, к концу 2025 года мировые доказанные запасы нефти превысили 1,79 трлн баррелей, увеличившись на 0,4% по сравнению с предыдущим годом.

"Венесуэла, Саудовская Аравия и Иран по-прежнему располагают более чем 40% мировых запасов нефти. Глобальный коэффициент обеспеченности запасами при текущем уровне добычи снизился с 50,2 до 48,9 года, поскольку рост добычи опережал прирост запасов", - говорится в докладе.

Что касается добычи, в отчете отмечается, что в 2025 году мировое производство нефти увеличилось на 3,1 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом, достигнув 100,4 млн баррелей в сутки. При этом показатель не включает биотопливо и прирост объемов за счет переработки.

Положительный вклад в рост добычи внесли как страны, не входящие в ОПЕК (+1,8 млн баррелей в сутки), прежде всего США (+0,8 млн баррелей в сутки), так и страны ОПЕК (+1,3 млн баррелей в сутки). Увеличение добычи в ОПЕК последовало за завершением запланированного в 2024 году поэтапного отказа от ограничений на добычу нефти.