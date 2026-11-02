В этом месяце будет 11 нерабочих дней

В ноябре жители Азербайджана, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать 11 дней.

Как передает Day.Az, согласно производственному календарю на 2026 год, 8 ноября в стране отмечается День Победы, а 9 ноября - День государственного флага. Обе даты являются официальными нерабочими днями.

Поскольку 8 ноября приходится на воскресенье, в соответствии с соответствующими положениями Трудового кодекса следующий день - 10 ноября - также будет выходным.

Таким образом, для работающих по пятидневной рабочей неделе образуются четыре выходных дня подряд - с 7 по 10 ноября.

Согласно информации Министерства труда и социальной защиты населения, в ноябре для работников с пятидневной рабочей неделей предусмотрен в общей сложности 11 нерабочих дней, а для тех, кто работает шесть дней в неделю, - 7.