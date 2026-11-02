https://news.day.az/society/1871369.html По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА В связи с Днем Победы и Днем государственного флага 7, 8, 9 и 10 ноября будут организованы дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку - Агстафа - Баку. Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), дополнительные рейсы организованы для удовлетворения пассажирского спроса в праздничные дни.
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА
В связи с Днем Победы и Днем государственного флага 7, 8, 9 и 10 ноября будут организованы дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку - Агстафа - Баку.
Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), дополнительные рейсы организованы для удовлетворения пассажирского спроса в праздничные дни.
В то же время ежедневные поездки по маршруту Баку - Газах - Баку продолжатся по обычному расписанию.
Билеты можно приобрести на официальном сайте ADY, через приложение ADY Mobile, а также в железнодорожных кассах.
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