Азербайджан представят 40 шахматистов на юношеском чемпионате Европы

3 ноября в греческом Ираклионе стартует чемпионат Европы по шахматам среди юношей и девушек. Азербайджан на континентальном первенстве представят 40 спортсменов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в состав национальной команды вошли действующая чемпионка мира среди юниоров Захра Аллахверди, серебряный призер предыдущего чемпионата Европы Мехрибан Ахмедли и обладательница бронзовой медали Марьям Агавердиева.

Всего в соревнованиях примут участие 1250 шахматистов из 49 стран. Медали будут разыграны в шести возрастных категориях.

Вместе со спортсменами в Грецию отправились главный тренер юношеской сборной Ниджат Мамедов, тренеры Фарид Аббасов, Эльмар Атакишиев и Орхан Абдулов, а также руководитель делегации Рауль Гулиев.