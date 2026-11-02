Обезврежены проникшие в воздушное пространство Азербайджана дроны - ФОТО

В результате оперативных мероприятий на государственной границе Азербайджана обнаружены и обезврежены беспилотные летательные аппараты, незаконно проникшие в воздушное пространство страны. Одновременно предотвращена попытка ввоза из Ирана 22 кг 900 г наркотических средств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС), инциденты произошли в зонах ответственности пограничных отрядов "Горадиз" и "Гёйтепе".

При осмотре мест происшествий в зоне ответственности отряда "Горадиз" было изъято 15 кг 400 г наркотиков, а в зоне ответственности отряда "Гёйтепе" - 7 кг 500 г.

По данным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.