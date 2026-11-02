https://news.day.az/society/1871398.html Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В основном осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 11-14 градусов тепла, днем - 18-23 градуса тепла.

Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

Общество, 2 ноября 2026 13:07 (UTC +04:00) 368
Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В основном осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 11-14 градусов тепла, днем - 18-23 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 766 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах ожидается временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла, днем - 19-24 градуса тепла. В горных районах ночью ожидается 5-10 градусов тепла, днем - 12-17 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az

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