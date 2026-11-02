В Азербайджане могут изменить условия погашения кредитов

В Азербайджане планируется внедрение нового страхового продукта, предусматривающего защиту заемщиков от риска потери работы. В случае наступления страхового события задолженность, которую гражданин не сможет погасить, будет полностью или частично покрываться за счет страховой компании. Центральный банк уже подготовил соответствующие правила, внедрение которых ожидается в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на Axar.az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов.

По его словам, в настоящее время уже действует страхование жизни заемщиков на случай смерти и потери трудоспособности, которое регулируется правилами Центрального банка. Новые правила будут предусматривать непосредственно страхование граждан, получивших кредиты, от риска потери работы.

"В некоторых случаях граждане берут кредиты, однако по независящим от них причинам сталкиваются с трудностями при их погашении. Например, предприятие закрывается, человек теряет работу или возникают другие обстоятельства, на которые он не может повлиять. В результате возникают проблемы с возвратом кредита.

Страхование кредита или кредитных рисков позволит в подобных ситуациях покрывать обязательства заемщика за счет страховой компании. Это обеспечит финансовую защиту граждан и одновременно снизит риски банков", - отметил депутат.

В. Байрамов подчеркнул, что новый вид страхования будет распространяться исключительно на лиц, работающих на основании действующего трудового договора. Ожидается, что условия будут соответствовать требованиям закона "О страховании от безработицы".

Планируется, что банки будут обязаны предлагать страхование от безработицы гражданам, оформляющим кредиты. При этом для заемщиков, получающих потребительские кредиты, приобретение такой страховки будет добровольным. Клиенты смогут самостоятельно принимать решение.

При наступлении страхового случая задолженность по кредиту будет полностью или частично погашаться страховой компанией с учетом предусмотренных законодательством оснований.

К числу страховых случаев могут относиться ликвидация предприятия, сокращение штата, истечение срока трудового договора, смена собственника предприятия, а также восстановление на работе ранее занимавшего соответствующую должность сотрудника на основании вступившего в законную силу решения суда и другие обстоятельства.

Депутат также обратил внимание, что использование страховки повлечет дополнительные расходы для заемщиков. Страховое покрытие будет действовать при условии внесения соответствующих платежей.

По его словам, внедрение нового механизма требует оценки его влияния на стоимость кредитов, распределение обязательств между заемщиками и банками, а также на кредитный рынок в целом.

"Учитывая высокие процентные ставки по кредитам в Азербайджане, банки могли бы компенсировать дополнительные расходы заемщиков на страхование путем определенного снижения процентов. Это позволило бы внедрить новый вид страхования без существенного увеличения финансовой нагрузки на граждан.

Последние заявления Центрального банка также показывают, что при внедрении данного вида страхования банки будут снижать процентные ставки по кредитам. Дело в том, что страхование кредитных рисков приведет к сокращению прямых и косвенных расходов банков.

Таким образом, процентная ставка по кредитам со страхованием от безработицы будет ниже, чем по обычным кредитам. Это, в свою очередь, будет стимулировать граждан пользоваться новым страховым продуктом", - заключил Вугар Байрамов.