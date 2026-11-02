В Баку открылись вакансии для учителей

В школах Баку объявлен прием на работу учителей на имеющиеся вакантные должности, а также на временно свободные места, образовавшиеся в связи с социальными отпусками сотрудников.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом заявили в Бакинском городском управлении образования.

Прием заявок проводится по следующим предметам на азербайджанском языке обучения:

азербайджанский язык и литература;

математика;

английский язык;

начальные классы.

Подать заявку могут кандидаты, участвовавшие в проведенном в текущем году конкурсе по приему на работу учителей (МİQ) и набравшие более 70% по азербайджанскому языку и литературе, математике и английскому языку, а также более 80% по направлению "Начальные классы".

При подаче заявления необходимо предоставить удостоверение личности и документ о соответствующем образовании (диплом).

Кандидаты, соответствующие установленным требованиям, могут обратиться в Бакинское городское управление образования с необходимыми документами с 2 ноября 2026 года с 11:00 до 17:00.