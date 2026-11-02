В Азербайджане увеличено количество районов и городов, снабжаемых теплом

Согласно "Правилам пользования тепловой энергией", утвержденным постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 4 мая 2026 года номер 128, в 26 районах и городах с различными климатическими условиями отопительный сезон начинается 1 ноября, а в Баку и на других территориях - 15 ноября.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал председатель ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев.

Он отметил, что в предыдущие годы количество городов и районов, где начало отопительного сезона предусматривалось с 1 ноября, составляло всего 9, и в 18 из указанных 26 районов функционируют зоны обслуживания ОАО "Азеристиликтеджхизат".

"В новом сезоне в Баку и регионах посредством 549 котельных, 87 тепловых пунктов и 2 повысительных насосных станций предусматривается обеспечение теплом 3838 жилых домов (около 178 тыс. квартир), 272 школ, 159 детских садов, 142 объектов здравоохранения и других объектов.

Работы по подготовке к сезону в первую очередь были начаты с апреля месяца в соответствии с планом мероприятий, подготовленным с учетом аварийных ситуаций и неисправностей, произошедших в течение предыдущего сезона, и за этот период было заменено 12 тыс. 153 метра теплосетей, обновлено 875 отводов, восстановлено изоляционное покрытие на площади 5458 квадратных метров, капитально отремонтировано 30 котлоагрегатов, текущий ремонт проведен на 182 котлах, а также очищены поверхности нагрева 1 131 котла. Отремонтировано 438 насосов, 5282 задвижки и 531 двигатель, 22 комплекта насосов, 312 задвижек и 100 вентилей заменены на новые. Кроме того, проверено 135 километров газопроводов, проложено 298 метров новых газовых линий. Чтобы представить масштаб работы, отмечу, что в течение сезона более 85 тыс. единиц оборудования и установок, смонтированных в наших тепловых хозяйствах, должны работать непрерывно", - сказал Ильхам Мирзалиев.