Воровство денег азербайджанской прессы

Азербайджанская пресса начинает испытывать серьезный финансовый голод, причина которого в глобальных IT-гигантах.

Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube и Google забрали себе почти весь рынок рекламы в Азербайджане: благодаря своим техническим возможностям эти платформы держат низкие цены, и этим лишают азербайджанские СМИ рекламодателей. При этом мировые IT-гиганты не спрашивая используют контент азербайджанских медиа - и не платят им за это ничего.

Эта проблема характерна не только для Азербайджана, но и для всего мира. В Канаде, например, Google и Meta вместе контролируют около 80% всего рекламного рынка. Исследователи Колумбийского университета подсчитали, сколько должна стоить новостная журналистика для техгигантов при справедливом раскладе. По их оценке, только американским издателям Google и Meta должны платить от 11,9 до 13,9 млрд долларов в год. Это намного больше, чем они платят сейчас. В Австралии, Канаде и Европе СМИ закрываются и сокращают штат по тем же причинам, что и у нас.

Но в некоторых странах уже нашли выход из сложившейся ситуации. В 2019 году Евросоюз ввел для издателей так называемые смежные права: если платформа использует их материалы, она обязана за это платить. Первой эту норму применила Франция, и Google пришлось подписать соглашение с альянсом французских издателей. Компания попыталась уйти от ответственности, и власти Франции ее оштрафовали: в 2021 году на 500 млн евро за недобросовестные переговоры с прессой, в марте 2024-го еще на 250 млн евро за невыполнение взятых обязательств. Австралия в 2021 году приняла кодекс, по которому платформы обязаны договариваться со СМИ. В результате Google и Meta подписали более 30 соглашений на 200-250 млн австралийских долларов в год. Сейчас Австралия идет дальше и вводит сбор с платформ, которые отказываются платить. Канада в 2023 году приняла закон об онлайн-новостях, и теперь Google ежегодно выплачивает канадским СМИ 100 млн канадских долларов.

Азербайджанским медиа пора действовать. Главный урок Франции в том, что поодиночке издатели проигрывают. Когда там договаривались с Google, независимые издания открыто признали: компания воспользовалась их разобщенностью. В итоге в 2024 году 32 медиагруппы из 13 европейских стран, среди них Польша, Болгария, Чехия и Венгрия, объединились и подали против Google иск на 2,1 млрд евро в суд Амстердама. Это показывает, что СМИ даже небольших стран могут вместе отстаивать свои права в зарубежных судах.

Азербайджанским СМИ, Совету прессы, Агентству по развитию медиа, профессиональным объединениям журналистов пора начать работать вместе. Для этого нужно подсчитать реальный ущерб, добиваться законодательного закрепления прав издателей, вести переговоры с платформами коллективно и, если потребуется, идти в суды, в том числе за рубежом. Если мировые технологические гиганты платят издателям в других странах, нет причин, по которым азербайджанская журналистика должна и дальше бесплатно наполнять их карманы.