Такер Карлсон заявил о возможном ядерном ударе США по Ирану

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Дональда Трампа может в ближайшие дни рассмотреть возможность нанесения ядерного удара по Ирану.

Как передает Day.Az, об этом Карлсон написал на своей странице в социальной сети X.

По утверждению журналиста, на администрацию Трампа оказывает давление премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который добивается нанесения такого удара по Ирану.

В качестве возможной цели Карлсон назвал гору Пикакс, где, по данным израильской разведки, Иран мог возобновить работы по обогащению урана. Журналист утверждает, что объект защищен почти 100-метровым слоем породы, в связи с чем его уничтожение обычными средствами поражения якобы затруднено.

Карлсон также связал позицию Нетаньяху с внутриполитической ситуацией в Израиле после выборов.

По его словам, Дональд Трамп пока не принял окончательного решения и проводит консультации со своими советниками, в том числе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и специальным посланником Стивом Уиткоффом. Как утверждает журналист, они выступают за достижение соглашения с Тегераном.

Приведенные заявления являются оценками и утверждениями Такера Карлсона и не свидетельствуют о принятом решении Вашингтона нанести ядерный удар.