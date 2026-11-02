https://news.day.az/society/1871371.html Сколько мин обнаружили в Карабахе за месяц? В октябре на освобожденных территориях Азербайджана были обнаружены 799 противопехотных и 180 противотанковых мин, а также 3070 неразорвавшихся боеприпасов.
Сколько мин обнаружили в Карабахе за месяц?
В октябре на освобожденных территориях Азербайджана были обнаружены 799 противопехотных и 180 противотанковых мин, а также 3070 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), за минувший месяц в рамках работ по разминированию от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория общей площадью 4898,3 гектара.
Соответствующая информация опубликована в ежемесячном отчете о деятельности структур, задействованных в разминировании освобожденных от оккупации территорий.
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