Сколько мин обнаружили в Карабахе за месяц?

В октябре на освобожденных территориях Азербайджана были обнаружены 799 противопехотных и 180 противотанковых мин, а также 3070 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), за минувший месяц в рамках работ по разминированию от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория общей площадью 4898,3 гектара.

Соответствующая информация опубликована в ежемесячном отчете о деятельности структур, задействованных в разминировании освобожденных от оккупации территорий.