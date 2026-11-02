Совет по медиа и вещанию предупредил о дезинформации в турецком сегменте соцсетей - ФОТО

Совет по медиа и вещанию Азербайджана предупредил о распространении в турецком сегменте социальных сетей недостоверных высказываний, приписываемых Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az, в заявлении Совета отмечается, что приписывание главе государства слов, которые он не произносил, и представление их в качестве официальной позиции является грубой дезинформацией, направленной на введение общественности в заблуждение.

В Совете подчеркнули, что первоисточниками официальной информации о выступлениях, заявлениях и деятельности Президента Азербайджана являются его официальный сайт и аккаунты в социальных сетях.

В связи с этим при подготовке и распространении материалов необходимо ссылаться именно на эти источники. Высказывания и мнения, опубликованные на других ресурсах, нельзя приписывать главе государства без подтверждения из официальных источников.

Совет призвал средства массовой информации и пользователей социальных сетей ответственно относиться к проверке информации, сверять публикуемые сведения с официальными источниками и не допускать распространения дезинформации.