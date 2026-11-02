На границе Азербайджана с Ираном обезврежен вооруженный нарушитель - ФОТО

На государственной границе Азербайджана с Ираном обезврежен нарушитель, оказавший вооруженное сопротивление пограничникам.

Как сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана, инцидент произошел на служебной территории пограничного отряда "Гейтепе" Пограничных войск, передает Day.Az.

Пограничный наряд, осуществлявший охрану государственной границы, заметил группу нарушителей, двигавшихся со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана.

Пограничная застава была немедленно поднята по команде "К оружию", территория оцеплена, приняты необходимые меры для предотвращения нарушения государственной границы.

Нарушителям был отдан приказ "Стоять!", после чего началось их преследование. Пограничники также произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Однако один из нарушителей, проигнорировав требование остановиться, открыл огонь по пограничникам с целью посягательства на их жизнь.

В ГПС сообщили, что для задержания вооруженного нарушителя в соответствии с требованиями закона "О государственной границе" было применено оружие, в результате чего он был обезврежен.

Об инциденте по линии пограничных представительств проинформирована иранская сторона.

По факту возбуждено уголовное дело. Государственная пограничная служба и Военная прокуратура продолжают совместные оперативно-разыскные и следственные мероприятия.