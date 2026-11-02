https://news.day.az/world/1871308.html США собирают разведданные о России и Китае Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна собирает разведывательную информацию о России и Китае, а эти государства предпринимают аналогичные действия в отношении США. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Айова.
США собирают разведданные о России и Китае
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна собирает разведывательную информацию о России и Китае, а эти государства предпринимают аналогичные действия в отношении США.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Айова.
Трамп отметил, что не считает это поводом для беспокойства. По его словам, Китай и Россия следят за США, однако Вашингтон ведёт такую же деятельность в отношении этих стран.
"Мы делаем это лучше них, поэтому не беспокойтесь", - добавил Трамп.
Президент США не уточнил, какие именно разведданные собираются и с кем он обсуждал этот вопрос.
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