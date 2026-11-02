США собирают разведданные о России и Китае

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна собирает разведывательную информацию о России и Китае, а эти государства предпринимают аналогичные действия в отношении США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Айова.

Трамп отметил, что не считает это поводом для беспокойства. По его словам, Китай и Россия следят за США, однако Вашингтон ведёт такую же деятельность в отношении этих стран.

"Мы делаем это лучше них, поэтому не беспокойтесь", - добавил Трамп.

Президент США не уточнил, какие именно разведданные собираются и с кем он обсуждал этот вопрос.