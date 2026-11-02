Турция сообщила США о готовности принять переговоры по Украине
Турция выразила готовность предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию конфликта в Украине с участием как технических делегаций, так и лидеров государств.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, соответствующее предложение Анкара передала Вашингтону на фоне дипломатических инициатив США, направленных на урегулирование украинского конфликта.
По информации источника в правительстве Турции, Анкара готова принять переговоры в зависимости от их предполагаемого формата и уровня представительства сторон.
Таким образом, Турция подтверждает готовность содействовать дипломатическому процессу и предоставить площадку для контактов на любом уровне - от технических консультаций до встреч на высшем уровне.
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