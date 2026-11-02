Стали известны подробности телефонного разговора Нетаньяху и Трампа

Стали известны подробности телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Президента США Дональда Трампа.

Как сообщает издание Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников, во время телефонного разговора Нетаньяху потребовал возобновить военные операции против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября, передает Day.Az.

По имеющейся информации, Нетаньяху обеспокоен переговорами Вашингтона с Тегераном и не поддерживает решение США предоставить дополнительное время дипломатическим усилиям.

Дональд Трамп, в свою очередь, пока не принял окончательного решения о начале новых военных операций против Ирана. Президент США отдает предпочтение продолжению дипломатических переговоров с Тегераном и предоставлению дополнительного времени для достижения результатов.

По словам источников, израильская сторона охарактеризовала телефонный разговор как "сложный", тогда как американский источник назвал его "прямым".

Ранее Трамп в беседе с журналистами назвал телефонный разговор с Нетаньяху "очень хорошим" и подтвердил, что обсуждался иранский вопрос.

Также сообщается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс направил Тегерану письмо относительно возможности возобновления переговоров с Ираном.

Отметим, что в настоящее время при посредничестве Катара ведутся дипломатические контакты, направленные на возобновление прямых переговоров между США и Ираном.