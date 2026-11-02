https://news.day.az/sport/1871340.html Антонелли впервые завоевал титул чемпиона "Формулы-1" Итальянский гонщик команды Mercedes Кими Антонелли впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира "Формулы-1" по итогам сезона 2026 года. Он также стал самым молодым обладателем этого титула в истории автогонок. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Международной автомобильной федерации (FIA).

Антонелли впервые завоевал титул чемпиона "Формулы-1"

Спорт, 2 ноября 2026 10:39 (UTC +04:00) 275
Антонелли впервые завоевал титул чемпиона "Формулы-1"

Итальянский гонщик команды Mercedes Кими Антонелли впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира "Формулы-1" по итогам сезона 2026 года. Он также стал самым молодым обладателем этого титула в истории автогонок.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Международной автомобильной федерации (FIA).

20-летний Антонелли обеспечил себе чемпионство за четыре этапа до завершения сезона, финишировав третьим на Гран-при Мексики. Гонка состоялась 1 ноября в Мехико. Победу одержал нидерландский пилот Red Bull, четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, вторым стал британец Льюис Хэмилтон из Ferrari.

На момент завоевания титула Антонелли было 20 лет и 68 дней. Таким образом, итальянец превзошел достижение немецкого гонщика Себастьяна Феттеля, ставшего чемпионом мира в 2010 году в возрасте 23 лет и 134 дней.

Кроме того, Антонелли стал третьим итальянцем в истории "Формулы-1", которому удалось выиграть чемпионат мира. До него этого добивались Джузеппе Фарина в 1950 году и Альберто Аскари в 1952 и 1953 годах. Таким образом, Италия вновь получила чемпиона мира спустя 73 года.

Антонелли дебютировал в "Формуле-1" в 2025 году в качестве основного пилота Mercedes. В нынешнем сезоне он одержал девять побед на этапах Гран-при и впервые в карьере стал чемпионом мира.

Для Макса Ферстаппена победа на Гран-при Мексики стала третьей в сезоне-2026.

Напомним, на Гран-при Азербайджана, прошедшем в Баку в рамках нынешнего сезона, Антонелли финишировал пятым. После аварии в квалификации пилот Mercedes стартовал с 16-й позиции, но сумел отыграть 11 мест.

Победителем бакинского этапа стал его напарник по команде Джордж Расселл. Второе место занял Макс Ферстаппен, третьим финишировал Исаак Хаджар.

После гонки в Баку Антонелли успешно выступил на последующих этапах и в итоге досрочно обеспечил себе чемпионский титул.

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