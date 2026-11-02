https://news.day.az/society/1871350.html В Азербайджане в лесу обнаружено обгоревшее тело В лесу в Огузском районе обнаружено обгоревшее тело мужчины. Как передает Day.Az со ссылкой на APA, происшествие было зафиксировано утром 31 октября на территории города Огуз. Обгоревшее тело 1965 года рождения Агиля Расулова было обнаружено в лесистой местности города. По факту проводится расследование районной прокуратурой.
В Азербайджане в лесу обнаружено обгоревшее тело
В лесу в Огузском районе обнаружено обгоревшее тело мужчины.
Как передает Day.Az со ссылкой на APA, происшествие было зафиксировано утром 31 октября на территории города Огуз.
Обгоревшее тело 1965 года рождения Агиля Расулова было обнаружено в лесистой местности города.
По факту проводится расследование районной прокуратурой.
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