GEROPHARM расширяет доступность современной терапии сахарного диабета и ожирения в Азербайджане - ФОТО
Международная биотехнологическая фармацевтическая компания GEROPHARM пересмотрела стоимость ряда лекарственных препаратов, представленных на рынке Азербайджана. Изменения направлены на повышение экономической доступности лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения.
Инициатива приобретает особое значение на фоне высокой распространенности избыточного веса и ожирения в стране. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 25% взрослого населения Азербайджана живут с ожирением, а свыше 62% имеют избыточную массу тела или ожирение.
Пересмотр цен затронул препараты эндокринологического направления компании, в том числе лекарственные средства на основе семаглутида и тирзепатида, применяемые по соответствующим медицинским показаниям.
В GEROPHARM подчеркивают, что изменение стоимости является частью долгосрочной политики по повышению доступности лекарственной терапии, а не временной скидочной акцией. Компания стремится снизить финансовые барьеры для пациентов, которым необходимо длительное лечение.
GEROPHARM работает в Азербайджане с 2014 года. Разработка и производство современных лекарственных препаратов, а также повышение их доступности остаются важными направлениями деятельности компании.
Лекарственная терапия назначается врачом с учётом показаний и индивидуальных особенностей пациента.
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