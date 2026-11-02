GEROPHARM расширяет доступность современной терапии сахарного диабета и ожирения в Азербайджане - ФОТО

Международная биотехнологическая фармацевтическая компания GEROPHARM пересмотрела стоимость ряда лекарственных препаратов, представленных на рынке Азербайджана. Изменения направлены на повышение экономической доступности лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения.

Инициатива приобретает особое значение на фоне высокой распространенности избыточного веса и ожирения в стране. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 25% взрослого населения Азербайджана живут с ожирением, а свыше 62% имеют избыточную массу тела или ожирение.

Пересмотр цен затронул препараты эндокринологического направления компании, в том числе лекарственные средства на основе семаглутида и тирзепатида, применяемые по соответствующим медицинским показаниям.

В GEROPHARM подчеркивают, что изменение стоимости является частью долгосрочной политики по повышению доступности лекарственной терапии, а не временной скидочной акцией. Компания стремится снизить финансовые барьеры для пациентов, которым необходимо длительное лечение.

GEROPHARM работает в Азербайджане с 2014 года. Разработка и производство современных лекарственных препаратов, а также повышение их доступности остаются важными направлениями деятельности компании.

Лекарственная терапия назначается врачом с учётом показаний и индивидуальных особенностей пациента.