На Индию надвигается циклон "Мурасу": планируется массовая эвакуация

В индийском штате Андхра-Прадеш готовятся эвакуировать около 30 тысяч человек в связи с приближением циклона "Мурасу".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Департаменте по управлению стихийными бедствиями штата.

В прибрежных районах Андхра-Прадеш объявлен красный уровень погодной опасности. По данным Метеорологического департамента Индии, региону угрожают сильные дожди и порывистый ветер. Ожидается, что циклон достигнет суши в ночь на 3 ноября.

Стихия также может затронуть штаты Тамилнад и Одиша.

В связи с угрозой циклона национальные силы реагирования Индии на стихийные бедствия приведены в состояние повышенной готовности. В ряде городов власти приняли решение временно приостановить занятия в школах.