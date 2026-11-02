На Индию надвигается циклон "Мурасу": планируется массовая эвакуация
В индийском штате Андхра-Прадеш готовятся эвакуировать около 30 тысяч человек в связи с приближением циклона "Мурасу".
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Департаменте по управлению стихийными бедствиями штата.
В прибрежных районах Андхра-Прадеш объявлен красный уровень погодной опасности. По данным Метеорологического департамента Индии, региону угрожают сильные дожди и порывистый ветер. Ожидается, что циклон достигнет суши в ночь на 3 ноября.
Стихия также может затронуть штаты Тамилнад и Одиша.
В связи с угрозой циклона национальные силы реагирования Индии на стихийные бедствия приведены в состояние повышенной готовности. В ряде городов власти приняли решение временно приостановить занятия в школах.
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