Дома и участки в пригородах Баку могут подорожать - ПРИЧИНА

Новые железнодорожные станции в пригородах Баку могут привести к росту цен на недвижимость. Особенно это касается направлений Курдяханы, Сарай, Фатмаи, Бинагади, Гюздек и Говсан, где улучшение транспортной доступности может повысить спрос на земельные участки и частные дома.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в рамках расширения пригородной железнодорожной инфраструктуры планируется построить новые станции в Курдяханы, Сарае, Фатмаи, Бинагади и Гюздеке. Кроме того, предусмотрено восстановление железнодорожных линий на направлениях Новый Сураханы - Говсан, Забрат - Маштага - Баглар и Бакыханов - Бина - Гала.

Расширение транспортной инфраструктуры не только облегчит жителям этих населенных пунктов поездки в центр столицы, но и повлияет на рынок недвижимости. В частности, запуск железнодорожных станций может повысить привлекательность этих районов как для проживания, так и для инвестиций.

В настоящее время цены на земельные участки и частные дома в этих населенных пунктах существенно различаются. Согласно объявлениям о продаже, стоимость одной сотки земли в Сарае составляет примерно 6-14,5 тысячи манатов. За участок площадью 400 квадратных метров в Курдяханы просят около 80 тысяч манатов. В Фатмаи участок площадью 8 соток стоит около 72 тысяч манатов. В Бинагади участок площадью 140 квадратных метров предлагается примерно за 70 тысяч манатов.

В Говсане стоимость участков площадью 3-6 соток, в зависимости от расположения и документов, варьируется от 15 тысяч до 120 тысяч манатов. В Забрате участок площадью 180 квадратных метров стоит около 48 тысяч манатов.

Различаются и цены на частные дома. Медианная цена продажи домов в Курдяханы составляет 86 500 манатов, средняя цена в Сарае - около 108 тысяч манатов, а в Фатмаи - 230 500 манатов. На стоимость влияют площадь дома, состояние ремонта, размер земельного участка и расположение объекта.

Насколько может подорожать недвижимость после строительства железной дороги?

Влияние железнодорожных проектов на рынок недвижимости будет зависеть от нескольких факторов. Основную роль сыграют расстояние до станций, частота движения поездов, время в пути до центра Баку и состояние коммунальной инфраструктуры в этих районах.

Согласно возможным сценариям, стоимость недвижимости вблизи железнодорожных станций может вырасти на 5-15%. Если транспортное сообщение станет более удобным, а спрос существенно увеличится, рост цен может достичь 20%. Однако эти цифры не являются официальным прогнозом и представляют собой лишь возможные сценарии развития рынка.

Например, если сейчас дом предлагается за 100 тысяч манатов, то при росте цен на 10% его стоимость может составить 110 тысяч манатов, при росте на 15% - 115 тысяч манатов. Если цены вырастут на 20%, такой дом будет стоить 120 тысяч манатов.

При этом ожидается, что подорожание не будет одинаковым во всех районах. В населенных пунктах, расположенных далеко от станций и имеющих слабую дорожную и коммунальную инфраструктуру, рост цен может оказаться более ограниченным. Кроме того, цены, указанные в объявлениях, могут отличаться от фактической стоимости сделок купли-продажи.

Отметим, что в рамках расширения пригородной железнодорожной инфраструктуры Баку планируется увеличить количество станций с 15 до 40. Завершить работы в рамках государственной программы предполагается до 2030 года.