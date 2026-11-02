В автомобилях Changan могут появиться ванночки для ног

Китайский бренд Deepal, принадлежащий концерну Changan, подал патентную заявку на необычную опцию - встроенную ванночку для ног для пассажиров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает CarNewsChina.

Согласно патенту, система состоит из самой ванночки и выдвижного механизма. В сложенном состоянии емкость прячется под передним пассажирским сиденьем, а при необходимости ее можно развернуть в любой момент.

Внутри предусмотрены различные элементы, предотвращающие колебания жидкости. Ванночка оснащена быстроразъемным фитингом для заливки воды, а также специальным блоком дезинфекции.

Насколько велик реальный спрос на подобное решение - вопрос открытый, однако ванночки для ног в Китае в целом популярны. Пока неизвестно, получат ли серийные автомобили Deepal такую опцию.

Отмечается, что большинство моделей бренда относятся к массовому сегменту, тогда как встроенная ванночка увеличит стоимость машины - поэтому логичнее было бы увидеть ее во флагманских машинах.

Сейчас флагманом Deepal является шестиместный кроссовер S09 с увеличенным запасом хода и габаритами 5205/1996/1800 мм при колесной базе 3105 мм. Мощность полноприводной версии - 485 л.с.