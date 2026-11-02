Астрономы объяснили загадочный сигнал "планеты-призрака"

Международная команда под руководством Мичиганского университета не обнаружила убедительных признаков планет у близкой двойной звезды 70 Змееносца. Долговременные изменения сигнала, которые могли указывать на планету, оказались согласованы с активностью самих светил.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal.

Система расположена примерно в 16 световых годах от Земли и состоит из двух звезд, обращающихся вокруг общего центра масс. Предположения о планетах в ней выдвигали еще в XIX веке, однако надежного подтверждения они не получили.

Авторы объединили архивные измерения движения звезд с новыми наблюдениями на телескопе Magellan Clay в Чили. В 2023-2025 годах они получили 499 измерений лучевой скорости главной звезды и 334 - ее компаньона. Такие данные позволяют искать небольшие изменения движения светила под действием планеты.

Но похожие колебания могут создавать и процессы на поверхности звезды, меняющиеся по мере ее вращения. В этом случае долговременные вариации обеих компонент лучше согласовались именно со звездной активностью. Устойчивого планетного сигнала команда не выявила.

Результат позволил установить пределы для массы возможных планет. В рамках принятых допущений данные исключают у главной звезды объекты массой с Юпитер на орбитах ближе пяти астрономических единиц. Для второй звезды ограничения относятся к более тесным орбитам. Одна астрономическая единица соответствует среднему расстоянию от Земли до Солнца.

При этом отсутствие обнаруженного гиганта не означает отсутствия любых планет. Расчеты допускают устойчивые орбиты вокруг главной звезды примерно до 2,5 астрономической единицы, включая ее зону обитаемости. В ней могут оставаться невыявленными планеты массой с Сатурн и меньше, в том числе каменистые миры.