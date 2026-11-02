Проезд в общественном транспорте для учителей будет стоить 1 гяпик

Сл 2 ноября 2026 года работники сферы образования, имеющие карту TəhsilPlus, смогут оплачивать первую поездку в общественном транспорте в будние дни всего за 1 гяпик. Новая акция предоставит педагогам дополнительную возможность сэкономить на проезде.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

Отмечается, что акция продлится с 2 по 30 ноября 2026 года и будет действовать в Бакинском метрополитене и автобусах.

В рамках кампании первая поездка с понедельника по пятницу будет стоить 1 гяпик для пользователей, оплачивающих проезд картой TəhsilPlus через Apple Pay или Google Pay с помощью технологии NFC.

Скидка применяется один раз в день по каждой карте. Вторая и последующие поездки в течение дня оплачиваются по стандартному тарифу. При этом при оплате стандартного проезда картой TəhsilPlus также начисляется бонус в размере 10%.

В настоящее время выдача карт TəhsilPlus работникам сферы образования по всей стране продолжается поэтапно. На первом этапе картами начали обеспечивать сотрудников дошкольных, общеобразовательных и высших учебных заведений. Число активных пользователей карт уже превысило 185 тысяч.

Отметим, что проект TəhsilPlus реализуется совместно Фондом развития образования, Kapital Bank и международной технологической компанией Mastercard.

Карта совмещает функции зарплатной и дебетовой карт, а также используется для контроля доступа в образовательные учреждения. Кроме того, ее владельцы могут получать скидки и бонусы при оплате проезда в общественном транспорте, а также при покупке товаров и услуг, посещении медицинских учреждений, мест отдыха и других заведений, входящих в партнерскую сеть проекта.