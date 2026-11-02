Раскрыты главные причины медленной работы смартфона

Смарфтоны на Android могут начать тормозить, если игнорировать предупреждения операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание MakeUseOf, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы портала раскрыли самые главные причины, по которым даже новый смартфон может начать работать медленнее. В первую очередь они рекомендовали держать достаточно свободного места в постоянной памяти девайса. Если телефон предупреждает, что в накопителе осталось меньше 10 процентов свободного пространства, его нужно почистить.

Также специалисты отметили, что плохо оптимизированные программы могут постоянно расходовать ресурсы. Они посоветовали открыть параметр "Батарея", пройтись по приложениям и ограничить их работу в фоне. В заметке говорится, что виртуальную оперативную память тоже можно отключить - такие функции, как RAM Plus, Memory Extension и их аналоги задействуют часть накопителя как дополнительную память.

На Android-смартфоне также можно ограничить работу режима энергосбережения, потому что при его активации уменьшается производительность процессора. В заключение авторы рекомендовали выключить долгие системные анимации, которые создают дополнительные задержки. Для этого нужно активировать режим разработчика и установить для настроек анимации параметр 0,5х вместо 1х.