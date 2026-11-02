Распространяется новый штамм COVID-19: какова ситуация в Азербайджане?

Эпидемиологическая ситуация, связанная с респираторными вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, в Азербайджане находится под постоянным контролем.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что вирус SARS-CoV-2 отслеживается в рамках общего эпидемиологического наблюдения наряду с другими сезонными респираторными вирусами. Мониторинговые мероприятия в этом направлении продолжаются.

"С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и международного опыта в целях защиты здоровья населения принимаются соответствующие меры контроля и профилактики", - добавили в ведомстве.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о повышении риска глобального распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1.

По имеющимся данным, этот штамм впервые был выявлен в мае 2026 года в канадской провинции Онтарио. С тех пор он распространился в несколько стран и регионов, включая Канаду, США и Европу.

Сообщается, что на фоне продолжающегося международного перемещения людей возрастает риск распространения вируса в новые страны, в том числе в Россию.