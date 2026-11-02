Mercedes-Benz представил новый двигатель с электротурбиной

Mercedes-Benz перевел 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель серии M252 в версию LS, оснастив турбокомпрессор встроенным электромотором мощностью пять киловатт с питанием от 48-вольтовой бортовой сети. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание "За рулем".

Первым новую технологию получит кроссовер GLB 250: бензиновый двигатель выдает 231 лошадиную силу, а электромотор 48-вольтовой гибридной системы добавляет до 31 лошадиной силы. Электромотор установлен на валу турбокомпрессора и раскручивает крыльчатку независимо от потока выхлопных газов, что минимизирует турбояму и делает разгон отзывчивее во всем диапазоне оборотов.

Система способна работать и в обратном режиме - как генератор, забирая из выхлопного тракта до двух киловатт энергии и превращая их в электричество. По утверждению разработчиков, в ряде режимов движения такой рекуперации хватает для питания самого турбокомпрессора без дополнительной нагрузки на бортовую сеть.

В Mercedes-Benz рассчитывают распространить технологию на более массовые модели марки. Схема турбокомпрессора со встроенным электромотором ранее применялась на гиперкаре Mercedes-AMG One и моторах Mercedes-AMG с индексами 43 и 63 - в серийные автомобили она пришла из "Формулы-1".