В Баку ограничат движение на этой дороге

3 ноября с 07:00 до 23:00 будет ограничено движение транспорта на участке автодороги Говсан-Тюркан, расположенном рядом с каналом.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ограничение связано с проведением ремонтных работ.

Водителей просят пользоваться альтернативным маршрутом - Зыхским шоссе ("Бетонная дорога"), быть внимательными на дороге и с пониманием отнестись к проводимым работам.