https://news.day.az/society/1871489.html В Баку ограничат движение на этой дороге 3 ноября с 07:00 до 23:00 будет ограничено движение транспорта на участке автодороги Говсан-Тюркан, расположенном рядом с каналом. Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ограничение связано с проведением ремонтных работ.
В Баку ограничат движение на этой дороге
3 ноября с 07:00 до 23:00 будет ограничено движение транспорта на участке автодороги Говсан-Тюркан, расположенном рядом с каналом.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ограничение связано с проведением ремонтных работ.
Водителей просят пользоваться альтернативным маршрутом - Зыхским шоссе ("Бетонная дорога"), быть внимательными на дороге и с пониманием отнестись к проводимым работам.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре