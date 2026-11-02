Сержик джан, вас уже ждут

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о размышлениях Саргсяна.

Day.Az представляет публикацию:

В эфире передачи "Tête-à-tête" Серж Саргсян, смахнув крупную слезу, торжественно погрузился в размышления о загробной аудиенции. Конкретно - с Вазгеном Саргсяном.

"Если бы каким-то чудом мне довелось встретиться с Вазгеном в загробном мире, - проникновенно начал Сержик джан, - что бы я ему сказал? Как же хорошо, что ты не увидел капитуляцию Армении..."

Чего это так волнуется Сержик? Чудо уже почти в пути. Встреча состоится. Адрес известен заранее - самый "живописный" уголок преисподней, сектор "Почетные бенефициары". Вазген там давно его поджидает.

Сидит на раскаленном камне, скрестив руки, копытом нервно отбивает ритм, поглядывает на часы из застывшей лавы и бормочет: "Ну где же ты, дорогой... Давно пора".

Когда Сержика, наконец, закопают в черную землю, Вазген, конечно же, встретит его с букетом вялых роз. И, глядя, как дорогого соратника аккуратно, с профессиональным уважением укладывают на персональную сковородку (обязательно с антипригарным покрытием, чтобы подольше хрустело), философски добавит: "Зато теперь ты точно не увидишь, как Армения живет дальше без тебя. И это, Сержик джан... действительно прекрасно".