Пять призывников попали под следствие за уклонение от службы

В период июльского и октябрьского призывов текущего года по пяти фактам уклонения от военной службы возбуждены уголовные дела.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Военной прокуратуре Азербайджана.

Уголовные дела возбуждены по статье 321.1 Уголовного кодекса в отношении призывников, состоящих на воинском учете в Гянджинском городском управлении, Имишлинском районном отделе, а также Гобустанском и Шушинском районных подразделениях. В настоящее время ведется следствие.

По данным ведомства, некоторые граждане призывного возраста пытаются избежать срочной военной службы, симулируя различные заболевания. Для этого они наносят себе телесные повреждения, имитируя психические и невротические расстройства, а также прибегают к хирургическим операциям без медицинских показаний.

В Военной прокуратуре напомнили, что защита Родины является конституционным долгом каждого гражданина. Неявка без уважительных причин на медицинское освидетельствование, срочную военную службу, военные сборы или призыв на военную службу в рамках мобилизации влечет уголовную ответственность.