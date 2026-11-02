Chery представила рестайлинговый кроссовер Tiggo 7

Chery показала рестайлинговую версию кроссовера Tiggo 7 с измененным экстерьером, полностью новым салоном и гибридной силовой установкой с зарядкой по расписанию. Как передает Day.Az, об этом пишет издание "За рулем".

Внешне модель получила глянцево-черную отделку решетки радиатора, светодиодные фары и другую линию плеч кузова. Боковые зеркала теперь крепятся к дверным панелям, а не к уголкам передних окон, также изменились бамперы, пороги и дизайн легкосплавных дисков. Задние фонари дополнил полосчатый рисунок над надписью Chery.

В салоне появился крупный горизонтальный сенсорный дисплей с рядом физических переключателей и отдельная цифровая приборная панель. Сиденья выполнены из стеганой искусственной кожи и получили функцию массажа, выдвижную подставку для ног, подогрев и вентиляцию. Вдоль передней панели установлена настраиваемая атмосферная подсветка.

По заявлению Chery, объем багажника рестайлинговой версии составляет 505 литров, что примерно на 60 литров меньше, чем у актуальной бензиновой модели. Среди силовых агрегатов заявлена гибридная версия с зарядкой по расписанию.

На рынке обновленный Tiggo 7 будет конкурировать с такими моделями, как Kia Sportage и MG HS, выпускаемой концерном SAIC Motor.