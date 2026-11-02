Мировые запасы одного вида топлива упали до рекордных значений

Миру нужны дополнительные мощности для хранения нефти и производства топлива, чтобы справиться с последствиями серьезных перебоев в работе Ормузского пролива.

Об этом заявил генеральный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан Аль Джабер. Его процитировало Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, война на Ближнем Востоке привела к хаосу в цепях поставок и на энергетических рынках. Как следствие мировые запасы нефти сократились почти на миллиард баррелей. Что касается запасов дизельного топлива, то они на некоторых рынках достигли самого низкого сезонного уровня за 35 лет. Кроме того, мир столкнулся с дефицитом сжиженного природного газа.