В Азербайджане стартовал "Месяц цифровых медиа" - ФОТО

По инициативе Совета по медиа и вещанию Азербайджана стартовали мероприятия в рамках "Месяца цифровых медиа", который продлится в течение ноября 2026 года.

Об этом Day.Az сообщили в Совете по медиа и вещанию Азербайджана.

Отмечается, что основная цель инициативы заключается в повышении уровня медиаграмотности населения, совершенствовании знаний и навыков в сфере современной информационной среды, стимулировании создания достоверного контента, а также поддержке профессионального развития молодежи в этой области.

"Месяц цифровых медиа" также направлен на повышение осведомленности о возможностях, которые открывают новые технологии, их эффективное использование и укрепление культуры безопасности на цифровых платформах.

Первый день обучающей программы, организованной в рамках инициативы, был посвящен трендам цифровых медиа, алгоритмам платформ, формированию личного бренда и взаимодействию с аудиторией.

Эксперт по цифровому маркетингу и искусственному интеллекту Джафар Наджафов выступил с презентацией на тему "Тренды цифровых медиа и алгоритмы платформ". Он рассказал о принципах работы цифровых платформ, влиянии алгоритмов на распространение контента и новых тенденциях, формирующих современную информационную среду.

Создатель контента Парвиз Садыхов представил тему "Личный бренд и взаимодействие с аудиторией: стратегии цифрового контента". Он рассказал о развитии личного бренда, определении целевой аудитории, разработке эффективных контент-стратегий для социальных сетей и выстраивании постоянной коммуникации с аудиторией.

Обучающая программа продолжилась тематическими обсуждениями и сессиями вопросов и ответов.

Отметим, что в течение ноября планируется проведение просветительских и образовательных программ, практических тренингов, семинаров, нетворкинг-встреч и медиакомпаний для различных целевых групп.

Особое внимание будет уделено таким актуальным темам, как тренды цифровых медиа, принципы работы платформ социальных сетей, разработка контент-стратегий, применение технологий искусственного интеллекта, информационная безопасность и борьба с дезинформацией.