Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана - ФОТО

2 ноября комитет Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта провел встречу со студентами из семей шехидов.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, председатель комитета Шахин Исмаилов подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева государство всегда проявляет особое внимание и заботу о семьях шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет страны, а также об участниках войны. Было отмечено, что в соответствии с этой политикой Милли Меджлис также уделяет особое внимание заботам семей шехидов и ветеранов, оказывaя поддержку в решении их проблем. Говоря об особом месте Победы в Отечественной войне в истории азербайджанской государственности и национальной памяти, Шахин Исмаилов особо отметил беспрецедентный героизм и самоотверженность шехидов в завоевании этой исторической победы.

На встрече выступили заместитель председателя комитета Кёнуль Нуруллаева, члены комитета Вугар Искендеров, Асиф Аскеров, Эйваз Гурбанов, Анар Мамедов и Ульви Гулиев. В выступлениях было подчеркнуто, что героизм и самоотверженность шехидов, отдавших свои жизни за освобождение земель, восстановление территориальной целостности и суверенитета страны, а также солдат и офицеров, получивших ранения в боях, никогда не будут забыты. Было отмечено, что их верность Родине, мужество и стойкость являются настоящим примером для молодого поколения.

Председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар" Севиндж Оруджева и студенты из семей шехидов Айбениз Азизова, Захра Агазаде, Захра Халилзаде, Нурай Махирзаде, Гюлай Гасымова, Рамалдан Рамалданов, Фуад Тагизаде, Нихад Садыхов и Севиндж Ахмедова выразили благодарность за организацию встречи. Студенты выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за высокое внимание и заботу, оказываемые семьям шехидов и детям шехидов, а также за поддержку их возможностей в сфере образования и развития. Они поделились воспоминаниями о своих погибших отцах и рассказали о том, какое значение имеет для них самоотверженность их отцов во имя Родины. Студенты отметили, что как дети шехидов глубоко осознают свою ответственность и стремятся быть достойными памяти своих отцов, получая образование и добиваясь успехов в будущей деятельности.

В ходе беседы депутаты поинтересовались образованием и студенческими заботами детей шехидов, высказали свои рекомендации относительно их будущих планов и вручили им сертификаты за успехи в учебе.

В рамках мероприятия, в котором приняли участие депутаты Мушфиг Джафаров, Сабина Хасаева, Мирджалил Гасымлы, Гёйдениз Гахраманов и Махир Сулейманлы, студенты из семей шехидов ознакомились с административным зданием парламента.

Во время посещения памятника Гейдару Алиеву и Зала памяти была предоставлена информация о жизненном пути, политической и государственной деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, которые служат примером для будущих поколений. Студенты, ознакомившиеся с Уголком Победы, созданным в фойе Милли Меджлиса по инициативе спикера Сахибы Гафаровой, были проинформированы о том, что здесь запечатлены имена наших солдат и офицеров, поднявшихся на вершину шехидства в Отечественной войне. В зале пленарных заседаний парламента студентам рассказали о деятельности Милли Меджлиса, организации и проведении пленарных заседаний, а также об условиях, созданных для законотворческой деятельности депутатов.

В завершение встречи была сделана памятная фотография со студентами.