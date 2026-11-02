"Нефтчи" ищет новичков в Венгрии и Португалии
Футбольный клуб "Нефтчи" продолжает поиск иностранных игроков для усиления состава. Скауты, сотрудничающие с бакинской командой, изучают потенциальных кандидатов на трансфер.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport24.az, в настоящее время специалисты находятся в Венгрии, где лично посещают матчи местного чемпионата и оценивают выступления футболистов.
При этом поиски не ограничатся венгерским рынком. После завершения работы в Венгрии скауты отправятся в Португалию, где также будут наблюдать за игроками, представляющими интерес для "Нефтчи".
Бакинский клуб планирует провести определенные изменения в составе в зимнее трансферное окно. Руководство намерено укрепить несколько позиций и привлечь качественных легионеров.
Отметим, что "Нефтчи" с 21 очком возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги Азербайджана.
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