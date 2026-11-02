Два человека привлечены к уголовной ответственности по делу о гибели людей в Шеки

По делу о происшествии в центре отдыха "Шеки Яйласы", в результате которого погибли два человека, к уголовной ответственности привлечены два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, Шекинской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело и проводится предварительное следствие по факту гибели двух человек в результате падения с высоты 8 сентября текущего года в семейном центре отдыха "Шеки Яйласы", расположенном на территории села Баш Кельдек Шекинского района.

В ходе следствия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия были допрошены многочисленные свидетели, назначены судебно-медицинская, комплексная экспертиза по охране труда, строительно-техническая, трасологическая и физико-химическая экспертизы, получены соответствующие заключения. Также были направлены запросы в соответствующие государственные органы и другие организации, проведены иные необходимые процессуальные действия.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что предприниматель Рамиз Гусейнов, управлявший центром отдыха, проявил недобросовестное и халатное отношение к работе, ненадлежащим образом исполнял возложенные на него обязанности, допустив халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух человек.

На основании доказательств, полученных в ходе следственных мероприятий, установлено также, что Рамиз Гусейнов устно поручил строительство вышки для канатного аттракциона Zipline Абасету Пашаеву, не имевшему соответствующей лицензии и специального образования в данной области.

Под руководством и по непосредственным указаниям Рамиза Гусейнова вышка была возведена незаконно.

В результате деформации металлической конструкции вышки возникли колебания тросов, вследствие чего основное устройство, обеспечивающее спуск по канатной дороге, сошло с троса.

Также из-за того, что пластиковая трубка самодельного тормозного и дополнительного страховочного устройства была надета на трос, при его вибрации произошел разрыв тканевой части данного устройства.

В результате пользовавшиеся канатным аттракционом Уджал Байрамов и Джошгун Мамедзаде упали с высоты и от полученных травм скончались на месте происшествия.

В рамках уголовного дела действия были переквалифицированы со статьи 314.3 Уголовного кодекса на статьи 124.2 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух человек) УК Азербайджана.

2 ноября Рамиз Гусейнов был привлечен в качестве обвиняемого по статье 314.3, а Абасет Пашаев - по статье 124.2 Уголовного кодекса. Им предъявлены соответствующие обвинения.

На основании ходатайств следственного органа и представлений прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решениями Шекинского районного суда в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу продолжается.