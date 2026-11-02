В Губе завершился проект MEMİM "Дуновение культуры" - ФОТО

Проект "Дуновение культуры" (Mədəniyyət rüzgarı), организованный Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) Министерства культуры Азербайджана в Губа-Хачмазском регионе, завершился 30 октября мастер-классами по игре на таре и гармони в Губинской городской детской художественной школе.

Как передает Day.Az, в начале мероприятия руководитель сектора MEMİM Ниджат Гасанзаде и ведущий консультант Губа-Хачмазского регионального управления культуры Фарид Мусаев рассказали о роли мастер-классов в музыкальном образовании. Было отмечено, что такие занятия имеют особое значение для сохранения и популяризации традиций музыкального исполнительства, внедрения новых подходов в этой области, а также обмена знаниями и опытом между преподавателями и юными исполнителями.

Затем Ниджат Гасанзаде передал Губинской городской детской художественной школе нотный сборник "Асаф Зейналлы. Избранные произведения", изданный MEMİM.

Мастер-класс по игре на таре провел заслуженный педагог, лауреат медали "Терегги", профессор Азербайджанской национальной консерватории и заведующий кафедрой народных инструментов Рамиз Азизов. Мастер-класс по игре на аккордеоне провел Вюсал Гахраманов - преподаватель Бакинской городской 38-й музыкальной школы для детей с нарушениями зрения и Азербайджанской национальной консерватории, лауреат премии имени Узеира Гаджибейли.

Рамиз Азизов и Вюсал Гахраманов подробно рассказали об особенностях техники игры на таре и аккордеоне, поделились опытом с преподавателями и учащимися, а также дали им практические рекомендации. В ходе мастер-классов участники получили ответы на свои вопросы, а отдельные приемы исполнения были наглядно продемонстрированы на музыкальных инструментах.

Отметим, что мероприятия проекта "Дуновение культуры" прошли в Губинском, Хачмазском, Сиязанском и Шабранском районах при поддержке Губа-Хачмазского регионального управления культуры.

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