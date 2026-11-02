https://news.day.az/world/1871534.html Лайнер Wizz Air экстренно сел в Будапеште - Причина Самолет авиакомпании Wizz Air, летевший из Лондона в Софию, экстренно сел в Будапеште из-за угрозы взрыва. Об этом 2 ноября сообщил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Лайнер Wizz Air экстренно сел в Будапеште - Причина

В мире, 2 ноября 2026 19:48 (UTC +04:00) 347
Лайнер Wizz Air экстренно сел в Будапеште

Самолет авиакомпании Wizz Air, летевший из Лондона в Софию, экстренно сел в Будапеште из-за угрозы взрыва. Об этом 2 ноября сообщил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"На борту самолета авиакомпании Wizz Air, следовавшего из Лондона в Софию, возникла угроза взрыва", - написал министр в Facebook*.

По его словам, экипаж изменил маршрут и попросил разрешения сесть в будапештском аэропорту имени Ференца Листа.

После сигнала об угрозе по приказу системы ПВО НАТО подняли дежурные силы. Истребитель венгерских вооруженных сил сопровождал лайнер до безопасной посадки.

Выполнив задачу, истребитель вернулся на базу в Кечкемете. 

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