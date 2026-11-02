Хаменеи наделил правительство Ирана полномочиями для диалога с Вашингтоном

Иран стремится решить кризис путем переговоров с США, заявил президент страны Масуд Пезешкиан. По его словам, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи предоставил правительству соответствующие полномочия. Пезешкиан выступил 2 ноября на совещании с губернаторами и мэрами крупных городов, его слова приводит Sahebkhabar со ссылкой на ISNA, передает Day.Az.

"Мы стараемся решить проблему путем диалога. В этом вопросе верховный лидер революции также предоставил правительству определенные полномочия", - сказал президент.

Перед этим Пезешкиан заявил, что преодолеть вызовы и кризис, которые, по его словам, создали для Ирана враги, необходимо при содействии и сотрудничестве населения.