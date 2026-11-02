За это нарушение в парке придется заплатить до 2 500 манатов

Ответственность за повреждение деревьев, кустарников и других зеленых насаждений, в том числе цветов, на территории парков предусмотрена статьей 253 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, согласно статье 253.4, за повреждение деревьев и кустарников в парках физическим лицам грозит штраф в размере 100 манатов, должностным лицам -- 200 манатов, юридическим лицам - 1 000 манатов.

Если такое нарушение допущено при проведении строительных или благоустроительных работ на территориях зеленых насаждений в городах и других населенных пунктах, то согласно статье 253.5.1 штраф за повреждение каждого дерева или кустарника составляет 200 манатов для физических лиц, 400 манатов - для должностных лиц и 2 000 манатов - для юридических лиц.

Кроме того, повреждение или уничтожение цветов и других зеленых насаждений в парках также может квалифицироваться по соответствующим положениям статьи 253. Если повреждение произошло в результате неосторожного обращения с огнем или другими источниками повышенной опасности, согласно статье 253.6 физическим лицам грозит штраф от 1 000 до 1 200 манатов, должностным лицам - от 2 000 до 2 500 манатов.

Следует отметить, что конкретный размер штрафа зависит от вида поврежденных зеленых насаждений, обстоятельств происшествия и правового статуса территории. За такие действия предусмотрена административная ответственность, если они не содержат признаков преступления.

Насими Алескерли