Платформа для платежей в мобильных играх зарегистрировалась в Азербайджане

В Азербайджане зарегистрировали еще одного международного поставщика цифровых услуг - Appcharge Ltd. Компания поставлена на налоговый учет через электронный портал Государственной налоговой службы при Министерстве экономики. Ее регистрация в качестве плательщика НДС вступила в силу 1 ноября 2026 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу, зарегистрированные в Азербайджане иностранные поставщики цифровых услуг самостоятельно рассчитывают НДС, декларируют его и перечисляют в государственный бюджет. При этом банки не удерживают налог с платежей в адрес таких компаний.

С учетом новой регистрации число поставщиков цифровых услуг, состоящих на учете по НДС в Азербайджане, достигло 24.

Appcharge Ltd. - технологическая компания, предоставляющая платформы для обработки платежей и электронной коммерции в мобильных играх и приложениях. С ее помощью разработчики игр могут напрямую продавать пользователям виртуальные товары, игровую валюту и другие цифровые услуги.