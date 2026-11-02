Автор: Зульфугар Ибрагимов

Le Figaro решила помочь армянской оппозиции в свете прошедшей в Ереване конференции по биоразнообразию СОР17.

В ходе самого мероприятия реваншистские круги прилагали немало усилий для вынесения вопроса "экоцида", якобы осуществляемого Азербайджаном, на обсуждение международной аудитории. Но пятнать повестку фейками оппозиции не позволили. Зато на помощь, как всегда, пришла матушка-Франция.

Армянские блогеры прямо дрожат от энтузиазма, указывая, что про фейковый "экоцид" написало "одно из самых известных и влиятельных французских изданий, Le Figaro". Никакой сенсации, в принципе, нет. Это издание не первый год работает на армянскую диаспору. И куда, как не в Le Figaro было обращаться армянству.

Так вот, Le Figaro со ссылкой на другого большого "друга армянского народа" - AFP написала о том, как Азербайджан, дескать, вырубает деревья в районе Шикаохского государственного заповедника на юге Армении. Якобы азербайджанская сторона "незаконно" заняла какие-то территории и теперь обустраивает там пограничную инфраструктуру и прокладывает дороги, вырубая при этом какие-то гектары. Многострадальные жители села Шикаох, утверждает страдающее вместе с ними Le Figaro, остались без пастбищ и уезжают, а тут еще и некая угроза безопасности...

Мы уже неоднократно обращались к этой теме, но попытки соседей перебросить вопрос на международную площадку посредством французских медиа, заставляют вновь напомнить некоторые простые истины.

Во-первых, Азербайджан не оккупировал никаких квадратных метров Армении, а всего лишь вернул свое. Само собой разумеется, что на освобожденных территориях, граничащих со все еще не ставшей нормальным соседом Арменией, создаются фортификационные сооружения, строятся дороги, обустраиваются пограничные посты. А что, на армянской стороне на границе стоят школьники с шариками?

Во-вторых, население села, оставшегося в результате восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности без пастбищ, должно винить само себя. Азербайджан не может оставить им свои земли, которые они незаконно эксплуатировали тридцать лет. Хорошего понемногу... хотя тридцать лет трудно назвать "понемногу". Армянам надо привыкать к реалиям, пора бы уже - шесть лет прошло.

Заповедник Шикаох расположен в Сюникской области на границе с Зангиланским районом Азербайджана. После освобождения района азербайджанские военнослужащие вышли к международно признанным границам. Не наша вина, что армянское население по ту сторону границы забыло, где она. Тот же заповедник был расширен на захваченные земли. Чья вина? Уж точно не Азербайджана.

Оппозиция и подконтрольные ей СМИ пару месяцев назад упорно терроризировали правительство с вопросом, будет ли уголовное дело в этой связи. Никакого дела, конечно же, не было возбуждено и не будет, потому что оно не может основываться на фантазиях.

И, наконец, в-третьих, с Le Figaro спроса нет. Кто платит, тот и заказывает музыку. Закажет завтра диаспора написать о нахождении следа армянина на Марсе, издание напишет и об этом. Французские СМИ в целом подвержены влиянию армянства и совсем не против "армянской благодарности", особенно если надо облить грязью Азербайджан. Сейчас французское СМИ хочет помочь армянству донести до западной аудитории то, что не удалось донести в дни СОР17 армянской оппозиции. Хотя, повторим, она очень старалась.

Если кто еще не в курсе, можем повторить некоторые факты, о которых реально стоило бы написать французскими медиа, если они являются такими уж поборниками спасения зеленых насаждений. До оккупации Арменией Карабаха и Восточного Зангезура общая площадь лесов на этих территориях составляла примерно 220-230 тысяч гектаров, из них 54 тысячи гектаров были полностью уничтожены. Армяне вырубали реликтовые леса, чтобы строить водохранилище, дорогу, дома и так далее. Уничтожались эндемические леса. Так, сосед Шикаохского заповедника - Беситчайский заповедник в Зангилане в годы оккупации вырубался армянами, ценная древесина отправлялась на экспорт.

Список преступлений Армении против природы и экологической среды в годы конфликта огромен. Но Le Figaro он точно не интересен.