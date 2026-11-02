Премьер Бельгии подал в отставку

Премьер Бельгии Барт Де Вевер подал королю прошение об отставке из-за провала коалиционных переговоров о бюджете королевства на 2027 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном заявлении королевского дворца.

Как правило, монарх отклоняет первое прошение главы правительства об отставке и поручает ему предпринять еще одно переговорное усилие. Зачастую под угрозой политического кризиса партии идут на компромиссы, если большинство из них не сочтет, что устроить новые выборы им политически выгоднее.

Сейчас правительству Бельгии в условиях повышения военных расходов не хватает в годовом бюджете €10 млрд, для изыскания которых необходимо либо сокращать социальные расходы, либо повышать налоги и сборы.

В 2025 году госдолг Бельгии достиг €735 млрд, или 110% ВВП. Это беспрецедентно высокий уровень и Де Вевер пытается приложить максимум усилий, чтобы не допустить его дальнейшего роста, то есть не компенсировать дефицит бюджета новыми займами.