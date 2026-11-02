Азербайджанский боец одержал досрочную победу на чемпионате мира по ММА - ФОТО

Азербайджанский боец Гасан Мухамгазы успешно начал выступление на чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА), который проходит в столице Грузии Тбилиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен, выступающий в весовой категории до 61,2 кг среди участников 18-20 лет, одержал досрочную победу над соперником из Анголы.

Сборная Азербайджана принимает участие в чемпионате под руководством президента Федерации ММА Ровшана Гасанова.

В состав национальной команды вошли семь спортсменов: Алекпер Махмудов, Габиль Ализаде, Салех Джафаров, Исмет Бадалов, Гасан Мухамгазы, Али Аташов и Эльмир Аллахвердиев.

Менеджером сборной является Саида Османова, тренерами - Шахрияр Аббасов, Гаджи Аллахвердиев и Натиг Новруззаде. В судейском корпусе Азербайджан представляет Анар Гурбанов.

Отметим, что чемпионат мира IMMAF проходит с 1 по 7 ноября. В соревнованиях участвуют более 820 спортсменов из свыше 60 стран.